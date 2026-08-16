UDGAM facts : ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) UDGAM (Unclaimed Deposits - Gateway to Access information) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮೃತರ ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ (Unclaimed Deposits) ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
1- ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ UDGAM ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
2- ಮೃತರ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
3- ತದನಂತರ, ನಿಮ್ಮ (ಅರ್ಜಿದಾರರ) ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4- ಮೃತರ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN), ಆಧಾರ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
5- ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ವಿವರಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
6- ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ UDRN ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Death Certificate), ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್) ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು, ಆ ಹಣ ಆರ್ಬಿಐನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಡುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ (DEA) ಫಂಡ್ಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.