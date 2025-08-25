ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ... ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯ...

Delhi metro fare hike: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು 1 ರೂ.ನಿಂದ 4 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು DMRC ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ನ ದರವನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದರವನ್ನ 1 ರೂ.ನಿಂದ 5 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 11 ರೂ.ನಿಂದ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
DMRCಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ದರವನ್ನ ಈಗ 10 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ಈಗ 60 ರೂ.ಗಳಿಂದ 64 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ
|ದೂರ
|ಹಳೆಯ ದರ
|ಹೊಸ ದರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ)
|0-2 ಕಿ.ಮೀ.
|10 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|2-5 ಕಿ.ಮೀ.
|20 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|21 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|5-12 ಕಿ.ಮೀ.
|30 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|32 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|12-21 ಕಿ.ಮೀ.
|40 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|43 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|21-32 ಕಿಮೀ
|50 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|54 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|32 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|60 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|64 ರೂಪಾಯಿಗಳು
ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ
|ದೂರ
|ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ
|ಹೊಸ ದರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ)
|0-2 ಕಿ.ಮೀ.
|10 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|2-5 ಕಿ.ಮೀ.
|10 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|5-12 ಕಿ.ಮೀ.
|20 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|21 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|12-21 ಕಿ.ಮೀ.
|30 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|32 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|21-32 ಕಿಮೀ
|40 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|43 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|32 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|50 ರೂಪಾಯಿಗಳು
|54 ರೂಪಾಯಿಗಳು
ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ?
ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ 10 ರೂ.ನಿಂದ 50 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ 11 ರೂ.ನಿಂದ 54 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ 0-2 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 10 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 11 ರೂ., 2-5 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 20 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 21 ರೂ., 5-12 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 30 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 32 ರೂ., 12-21 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 40 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 43 ರೂ., 21-32 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 50 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 54 ರೂ. ಮತ್ತು 32 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 60 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 64 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಜನರು ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
