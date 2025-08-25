English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ... ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯ...

Delhi Metro : ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:15 AM IST
  • ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ
  • ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 11 ರೂ.ನಿಂದ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
camera icon6
central government DA hike
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
camera icon6
Actress Kalyani Priyadarshan
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
camera icon8
Shanta Hublikar
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ... ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯ...

Delhi metro fare hike: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು 1 ರೂ.ನಿಂದ 4 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು DMRC ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್‌ನ ದರವನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದರವನ್ನ 1 ರೂ.ನಿಂದ 5 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 11 ರೂ.ನಿಂದ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ

DMRCಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ದರವನ್ನ ಈಗ 10 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ಈಗ 60 ರೂ.ಗಳಿಂದ 64 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ

ದೂರ ಹಳೆಯ ದರ ಹೊಸ ದರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ)
0-2 ಕಿ.ಮೀ. 10 ರೂಪಾಯಿಗಳು 11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
2-5 ಕಿ.ಮೀ. 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು 21 ರೂಪಾಯಿಗಳು
5-12 ಕಿ.ಮೀ. 30 ರೂಪಾಯಿಗಳು 32 ರೂಪಾಯಿಗಳು
12-21 ಕಿ.ಮೀ. 40 ರೂಪಾಯಿಗಳು 43 ರೂಪಾಯಿಗಳು
21-32 ಕಿಮೀ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು 54 ರೂಪಾಯಿಗಳು
32 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 60 ರೂಪಾಯಿಗಳು 64 ರೂಪಾಯಿಗಳು

ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ

ದೂರ ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ದರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ)
0-2 ಕಿ.ಮೀ. 10 ರೂಪಾಯಿಗಳು 11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
2-5 ಕಿ.ಮೀ. 10 ರೂಪಾಯಿಗಳು 11 ರೂಪಾಯಿಗಳು
5-12 ಕಿ.ಮೀ. 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು 21 ರೂಪಾಯಿಗಳು
12-21 ಕಿ.ಮೀ. 30 ರೂಪಾಯಿಗಳು 32 ರೂಪಾಯಿಗಳು
21-32 ಕಿಮೀ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳು 43 ರೂಪಾಯಿಗಳು
32 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು 54 ರೂಪಾಯಿಗಳು

ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ?

ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನ ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ 10 ರೂ.ನಿಂದ 50 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ 11 ರೂ.ನಿಂದ 54 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ 0-2 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 10 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 11 ರೂ., 2-5 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 20 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 21 ರೂ., 5-12 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 30 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 32 ರೂ., 12-21 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 40 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 43 ರೂ., 21-32 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 50 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 54 ರೂ. ಮತ್ತು 32 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 60 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 64 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಜನರು ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ  ಇರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹20,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

About the Author
Delhi MetroDMRCdelhi metro faredmrc faredelhi metro fare hike

Trending News