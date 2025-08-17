English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ, ₹14,663 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ, 2.80% ರಿಂದ 7.45% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 17, 2025, 06:49 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: 6.70% ಬಡ್ಡಿ
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: 7.20% ಬಡ್ಡಿ
  • ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80+ ವರ್ಷ): 7.45% ಬಡ್ಡಿ

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ, ₹14,663 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್‌ಡಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಈ ಸರಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.80 ಶೇಕಡಾದಿಂದ 7.45 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ₹14,663 ನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ (ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.70 ಶೇಕಡಾ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 7.45 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿಗೆ ₹14,663 ವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಕ್ವತಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹1,13,540 ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹13,540 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 6.90 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ವತಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1,14,663 ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹14,663 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ:ಈ ಬರಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author
indian bank fdindian bank 24 months fdindian bank 24 months fd interest rateindian bank 24 months fd calculatorindian bank fd interest rate

Trending News