ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Bank of Baroda 36 months FD: FD ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:24 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.50ರಿಂದ ಶೇ.7.20ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Bank of Baroda Savings Scheme: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 7.20 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 23,508 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ! 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ..

3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ  

FD ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) 7.20 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳು ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗ: ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಥಾರ್, ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ!!

₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ  

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು 1,21,341 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 21,341 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,23,144 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,144 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,23,508 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,508 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Bank of Baroda fdBank of Baroda 36 months fdBank of Baroda 36 months fd interest rateBank of Baroda 36 months fd calculatorBank of Baroda fd interest rate

