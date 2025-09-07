ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Bank of Baroda Savings Scheme: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 7.20 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 23,508 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
FD ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) 7.20 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು 1,21,341 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 21,341 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,23,144 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,144 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,23,508 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,508 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
