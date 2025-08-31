ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹14,325 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Canara Bank Savings Scheme: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಈ ವರ್ಷ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.1.00 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಲ ಅಗ್ಗವಾಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತಹ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 14,325 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ
ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, FD ಮೇಲೆ ಶೇ.3.25ರಿಂದ ಶೇ.7.20ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.6.50, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.00 ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.6.25 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.6.75ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
14,325 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,13,205 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 13,205 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 1,14,325 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)