ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹14,663 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.70, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.20 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) ಶೇ.7.45 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 18, 2025, 09:26 AM IST
  • ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ

ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹14,663 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Indian Bank Savings Scheme: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 

ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 2.80 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 7.45 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉತ್ತಮ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ 14,663 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌?

2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 6.90 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ  

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ 2.80 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.70 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) 7.45 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆ (ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಉತ್ಪನ್ನ) ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

14,663 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ 

ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,13,540 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು 13,540 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 6.9 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,14,663 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 14,663 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..!

Indian Bank Savings Schemeಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆindian bank fdindian bank 24 months fdindian bank 24 months fd interest rate

