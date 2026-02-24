ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 42,875 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

PNB 5 Years FD: ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
FD ಮೇಲೆ 7.20% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಪಿಎನ್ಬಿ ತನ್ನ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.00% ರಿಂದ 7.20% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ 390 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.10%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60% ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 100,000 ರೂ.ಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 137,364 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು 37,364 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40,784 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,40,784 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎಫ್ಡಿ 1,42,875 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 42,875 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FDಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. PNB ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು TDS ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
