SBIನ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SBI FD Schemes: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7.05% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಠೇವಣಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 3.65% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.90% ರಿಂದ 5.50% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5.65% ರಿಂದ 6.25% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7.15% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
SBI ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,35,018 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ₹35,018 ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹1,41,826 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹41,826 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ₹1,42,524 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ₹42,524 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, SBI ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
