English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Business
  • SBIನ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.05ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.7.15ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 26, 2026, 03:39 PM IST
  • ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹42,524 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15% ವರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!
camera icon6
IPL 2026 DC vs PBKS Highlights
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ರಸ್ತೆಬದಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
camera icon13
White hair home remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ರಸ್ತೆಬದಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟ ಚೇತನ್‌ ಅಹಿಂಸಾ!.. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
camera icon6
chetan ahimsa controversy
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟ ಚೇತನ್‌ ಅಹಿಂಸಾ!.. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ; ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಯತ್ನ!
camera icon6
Donald Trump
ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ; ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಯತ್ನ!
SBI FD Schemes: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7.05% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!

7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಠೇವಣಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 3.65% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.90% ರಿಂದ 5.50% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5.65% ರಿಂದ 6.25% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7.15% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

SBI ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,35,018 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ₹35,018 ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವೇ!? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹1,41,826 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹41,826 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ₹1,42,524 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ₹42,524 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, SBI ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SBI FD Schemesbi fixed depositSBI Latest NewsSBI Interest rates₹1 lakh investment

Trending News