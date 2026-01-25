ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:52 AM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TDಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Post Office FD: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ರೇಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು (TDs) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರ ಖಾತರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?

₹44,995ರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ

5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,44,995 ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EV Bike ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಮೇನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!

ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

