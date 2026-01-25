ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office FD: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ರೇಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು (TDs) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರ ಖಾತರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
₹44,995ರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ
5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,44,995 ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)