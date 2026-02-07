ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹38,042 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

UCO Bank Savings Scheme: ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಶೇಕಡಾ 5.25ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಶೇಕಡಾ 1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ 38,042 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.95 ರಷ್ಟುಬಡ್ಡಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.2.90ರಿಂದ ಶೇ.7.95ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95, ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ.7.45 ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ.7.95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.00 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.50ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 38,042 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,34,686 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 34,686 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,38,042 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 38,042 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.