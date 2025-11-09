ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹79,500 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Indian Bank Savings Scheme: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿನ ಎಫ್ಡಿಗಳು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 2.80% ರಿಂದ 7.35% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀಉ ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹79,500ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಶೇ.6.50ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ (ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಉತ್ಪನ್ನ) ಮೇಲೆ 7 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.80 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) 7.35 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.00 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 79,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹269,371 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ₹69,371 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 6.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹276,084 ಒಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹76,084 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹279,500 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹79,500 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
