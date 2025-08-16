PNB Savings Schemes: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ MPCಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. RBI ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.0.25ರಷ್ಟು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.0.25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.0.50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ PNB ಈಗ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.25ರಿಂದ ಶೇ.7.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
390 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ
ಪಿಎನ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 390 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 390 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.60, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.10 ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು) ಶೇ.7.40 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.40, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.90 ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.20 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.. PF ಹಣ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
30,681 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ (PNB) 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,27,080 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27,080 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು PNBಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,29,325 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29,325 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು PNBಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,30,681 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30,681 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಖಾತರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?