ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹89,990 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 7, 2026, 03:40 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ FD ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

Post Office Saving Schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!

7.5%ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. FD ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಖಾತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World CUP 2026 : ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಏನಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!

2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 89,990 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ  

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 2,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,89,990 ರೂ.ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ 0.50 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

