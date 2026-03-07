ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹89,990 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office Saving Schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
7.5%ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. FD ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಖಾತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ TDಗಳ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 89,990 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 2,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,89,990 ರೂ.ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ 0.50 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.