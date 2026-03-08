ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹82,956 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.50%ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು FD ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 82,956 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.
5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ 'ಬಾಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಶೇ.6.95 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.30, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.90 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
82,956 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 273,380 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 73,380 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,81,568 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 81,568 ರೂ. ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸಿನೀಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 200,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,82,956 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 82,956 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಈ FD ಯೋಜನೆಯು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು TDS ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)