SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹1,05,983 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

SBI FD Schemes: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು SBIನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ SBI FD ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ₹1,05,983 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಬಿಐ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.05, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.15 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.05, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.15ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
₹1,05,983ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು SBIನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,86,747 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 86,747 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, SBIನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 3,04,184 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,04,184 ರೂ. ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, SBIನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 3,05,983 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,05,983 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)