ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್‌ ಓಪನ್..‌ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ?

ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ.   

Last Updated : Jan 5, 2026, 11:01 PM IST
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
  • ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
  • ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನ ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ (ಪಿಒಎಸ್‌ಡಿಎಸ್‌) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶೇ.6.70ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರೆ ನಾಮಿನಿ ಆದವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಾ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಪ್ರತಿ ದಿನ 400 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು 14.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6,10,248 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 20,50,248 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ.      

