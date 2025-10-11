500 ರೂ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್‌ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ನಕಲಿ ನೋಟು! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

fake 500 rupee notes 2025: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ.. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಾವು ಆ ನೋಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲ.. ನಾವೇ ಆ ನೋಟನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ.. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಇರುವುದು ಅಪರಾಧ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ.. ಪೊಲೀಸರು.. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು... ನಕಲಿ ನೋಟು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ.. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನಮಗೆ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ 500 ರೂ. ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 100 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು, 50 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು, 20 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ನಕಲಿ ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.. ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಟಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ.. ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ.. ಈಗ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲ ನೋಟು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.17 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1.17 ಲಕ್ಷ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಆ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ನಿಜವಾದ ನೋಟುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.. ನಾವು ನೋಟನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಚಿತ್ರವು ಬಿಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೋಟು 500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 500 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು 100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 100 ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮುದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನೋಟು ನಕಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಕಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, 500 ನೋಟು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 90 ಗ್ರಾಂ ಲಿನಿನ್ ಹತ್ತಿ ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಗದದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಗೆ 2-3 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.