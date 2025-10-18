Dhanteras Gold: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳು.. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Dhanteras Gold: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಧಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಂತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಂತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಂಪರ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊರಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು ಧಂತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಆಭರಣ
ನೀವು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು 3% GST ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಭರಣದ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಸ್ತು, ತೂಕ, ಕಂಪನಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 10% ರಿಂದ 40%ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5% GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಭರಣದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಆಭರಣವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ನೀವು GSTಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಬೋನಸ್ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ನಾಣ್ಯಗಳು
ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತಯಾರಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇ.3ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 9,814 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನ.. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?