ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿ PF ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 100% ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ..!

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಸಂಬಳ ಗಳಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನದ 12% ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (58 ವರ್ಷ) ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 27, 2025, 07:12 PM IST
  • ತಪ್ಪಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು
  • ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ
  • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಎಂಬುದು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ನಿಧಿಗೆ ಠೇವಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರದ್ದಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:

ತಪ್ಪಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಯುಎಎನ್: ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (ಯುಎಎನ್) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್: ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ: ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ರದ್ದಾಗಬಹುದು.

ತಿರಸ್ಕೃತ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ (https://www.epfindia.gov.in/) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ‘ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್’ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಣೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಎಚ್‌ಆರ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ: ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ದಾಖಲೆಗಳು: ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್‌ಬುಕ್‌ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ರದ್ದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.

ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕ್ಲೈಮ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಣೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಕೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಕ್ಲೈಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದರೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಮರು ಕ್ಲೈಮ್: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ತಿರಸ್ಕೃತ ಕ್ಲೈಮ್‌ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ದೂರು ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ (https://epfigms.gov.in/) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು.

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಂಬಳ ಗಳಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರು ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

