ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಿರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ..!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳವರೆಗೆ, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ. UPI ಯೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು?
ನೀವು Google Pay, PhonePe, Paytm ಅಥವಾ BHIM ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆ UPI ಐಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ.
ಹಂತ 1:
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು.
ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ (PhonePe/GPay/Paytm).
ವಹಿವಾಟು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
'ತಪ್ಪು UPI ವಹಿವಾಟು' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ID ಮತ್ತು UTR ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಹಂತ 2:
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ NPCI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್: ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ. ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.
NPCI: ನೀವು UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ NPCI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-120-1740 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಂತ 3
30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು NPCI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು NPCI ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಹಿವಾಟು ID, UTR ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.