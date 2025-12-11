English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ PF ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ PF ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ನೀವು ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:56 PM IST
  • ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ PF ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು (Partial Withdrawal) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಲು ಈ 34 ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ..!

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ?

ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25ಕ್ಕೆ 8.25%).

ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು (Month-end) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಳೆದರೆ:

ಆ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ (ಹಿಂಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ನಂತರದಿಂದ ಹೊಸ (ಕಡಿಮೆಯಾದ) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ (2024-25 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ)ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2024ರಂದು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್: ₹2,00,000
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2024ರಂದು ನೀವು ₹50,000 ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ

ತಿಂಗಳು

ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುವ ಮೊತ್ತ

ಏಪ್ರಿಲ್–ಜುಲೈ

₹2,00,000

₹2,00,000

ಆಗಸ್ಟ್

₹1,50,000

₹2,00,000 (ಹಿಂಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳೂ ಸೇರಿ)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ಮಾರ್ಚ್

₹1,50,000

₹1,50,000

ಅಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ (5 ತಿಂಗಳು) ₹2 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ (7 ತಿಂಗಳು) ₹1.5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

  • ಬಡ್ಡಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ
  • ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ PFನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬಡ್ಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ.

