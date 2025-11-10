English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Japanese currency : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎನು ವ್ಯರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 10, 2025, 07:34 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು..! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾರೀ ಬೆಲೆ

Japanese currency : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎನು ವ್ಯರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ದುಬೈ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ "ಕನಸಿನ ತಾಣ" ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಸ್ಥಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವಿದೆ. "ಜಪಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿ 'ಯೆನ್' (JPY) ನಲ್ಲಿ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು?" ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.73 ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್ (JPY). ಇದರರ್ಥ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 173.08 ಯೆನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ - ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯೆನ್ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ... ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ! ಇಂದು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 1.8 ಯೆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೆನ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೆನ್ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೂಪಾಯಿ-ಯೆನ್ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನೀವು 5–10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

 

