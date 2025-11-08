English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ATM Money Withdraw: ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಎಟಿಎಂಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಸಂಕಟದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದಲೇ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 8, 2025, 06:07 PM IST
  • ಈಗ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Digital Banking: ಈಗ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ 'ಇಂಟರ್‌ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ' (ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಜನರು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್‌ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಭೀಮ್‌ನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 'ಎಟಿಎಂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಮತ್ತು 'ಯುಪಿಐ ಪಿನ್' ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ 'ICCW ಬೆಂಬಲಿತ' ATM ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಂತರ 'UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ರೂ.100 ರಿಂದ ರೂ.10,000 ವರೆಗೆ). ಆಗ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. QR ಕೋಡ್ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ATM ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

