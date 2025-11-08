Digital Banking: ಈಗ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ 'ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ' (ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಜನರು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಭೀಮ್ನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 'ಎಟಿಎಂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಮತ್ತು 'ಯುಪಿಐ ಪಿನ್' ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ 'ICCW ಬೆಂಬಲಿತ' ATM ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಂತರ 'UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ರೂ.100 ರಿಂದ ರೂ.10,000 ವರೆಗೆ). ಆಗ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. QR ಕೋಡ್ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ATM ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.