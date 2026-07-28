/ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್! ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ!

Paytm Payments Bank: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Paytm Payments Bank) ಅನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ (Winding Up) ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
RBI ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ, KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ RBI, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೀಗ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ನೇಮಕ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗಿರಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳು, ಬಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
RBIನಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಏಕೆ?
RBI ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕೊರತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದವು ಎಂದು RBI ತಿಳಿಸಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದ ಕಾರಣ 2026ರಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು RBI ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
Paytm ಕಂಪನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವೇ?
ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು One97 Communications (Paytm) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ UPI ಆಧಾರಿತ Paytm ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ RBI ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?
ಇನ್ಮುಂದೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.