English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Gold Price: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ... ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Gold Price: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ... ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೇವಲ 1 ರೂ.ನಿಂದಲೂ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:23 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
  • ಅನೇಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ನೀವೂ ಸಹ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Trending Photos

Gold Price: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ... ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Digital gold: ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ.. ನೀವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು?

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಪಾವತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂ.ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಆಫರ್!

PhonePeನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ SIP ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. Paytmನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂ.ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಆಫರ್‌ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News