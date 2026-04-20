  ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

Digital Gold: ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಎರಡರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:34 PM IST
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

Digital Gold: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೂ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ'ವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು (ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು) ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಯಾವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಎರಡರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ: ನೀವು ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಅಥವಾ 100 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಳ್ಳತನದ ಭಯವಿಲ್ಲ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.ನಾವು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

 ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು GST ಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೆದರಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಬೇಕಾದರೆ:
ನೀವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

