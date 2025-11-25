ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಳವಳ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ? :
ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಟ್ಟು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ "ವೇತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಹೌದು, ನೌಕರನ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ 50% ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ :
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ. ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಎ, "ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿಯ ಕೇವಲ 50% ಮಾತ್ರ 12% ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ 1,800 ರೂ. ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆ :
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು 1,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಎ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು 1,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು HR ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :
ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 25,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದ ವೇತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.