English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಟ್ಟು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:20 AM IST
  • ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ?
  • ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆ

Trending Photos

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
camera icon7
Platinum
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
how to buy gold at a low price
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಳವಳ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ? : 
ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಟ್ಟು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ "ವೇತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಹೌದು, ನೌಕರನ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ 50% ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆಯೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಿ..! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು.

ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ : 
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ. ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಎ, "ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿಯ ಕೇವಲ 50% ಮಾತ್ರ 12% ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ 1,800 ರೂ. ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ: ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆ : 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು 1,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಎ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು 1,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು  HR ಅನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ  ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : 
ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 25,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದ ವೇತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

New Labour CodeNew labour codes 20252025 New labour codeemployees rules

Trending News