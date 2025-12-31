RailOne app offer
: ದಿನನಿತ್ಯದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 14, 2026ರಿಂದ ಜುಲೈ 14, 2026ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (CRIS) ಪತ್ರವೊಂದನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 3% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 3% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ 3% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ರೈಲ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.