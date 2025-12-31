English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:58 PM IST
  • ದಿನನಿತ್ಯದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
camera icon6
Vijay Deverakonda
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
camera icon8
Vaikuntha Ekadashi
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ

Add Zee News as a Preferred Source

RailOne app offer

: ದಿನನಿತ್ಯದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 14, 2026ರಿಂದ ಜುಲೈ 14, 2026ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (CRIS) ಪತ್ರವೊಂದನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 3% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,239 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 3% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೂ 3% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ರೈಲ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Railoneticket booking from railoneindian railways discountgeneral ticket discountRailOne app offer

Trending News