English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:58 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಹೊಸ & ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಇಯರ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ
  • ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ EV ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ

Trending Photos

ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
camera icon14
Panchagrahi Yoga
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
camera icon6
Gold
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Tata EV Discounts: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಇಯರ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ EV ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕರ್ವ್ EV ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ EV ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ EVಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಿಯಾಗೋ EVಯಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಫರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹41,478 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ EVಗಳು

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ EVಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ EV ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ EV ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tata Electric CarsTata EV DiscountsTata Motors February offersElectric car discounts IndiaTata Nexon EV price offer

Trending News