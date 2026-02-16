ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Tata EV Discounts: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಇಯರ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ EV ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕರ್ವ್ EV ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ EV ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ EVಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಿಯಾಗೋ EVಯಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಫರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹41,478 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ EVಗಳು
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ EVಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ EV ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್!
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ EV ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.