ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ತಡಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Car Offers: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಯಾವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ, ಕಿಯಾ, ಹೋಂಡಾ, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್, ಸ್ಕೋಡಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ: ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಡೆಲ್ಟಾ AMT ಮಾದರಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.05 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ. ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, 30,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 55,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೀಗಲ್ ಕಿಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಆಲ್ಫಾ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಮಾದರಿಯು 1.03 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರು: ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು. ಈ ಕಾರು 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರು: ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ, ಕುಶಾಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400, ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮರಾಝೋ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮರಾಝೋ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
