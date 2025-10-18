English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ತಡಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ತಡಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರುತಿ, ಕಿಯಾ, ಹೋಂಡಾ, ಸ್ಕೋಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:38 PM IST
  • ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ಮಾರುತಿ, ಹೋಂಡಾ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ತಡಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Car Offers: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಯಾವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ, ಕಿಯಾ, ಹೋಂಡಾ, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್, ಸ್ಕೋಡಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಡೆಲ್ಟಾ AMT ಮಾದರಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.05 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ. ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, 30,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 55,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೀಗಲ್ ಕಿಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಆಲ್ಫಾ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಮಾದರಿಯು 1.03 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಡಬಲ್‌ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ..

ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರು: ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು. ಈ ಕಾರು 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರು: ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ, ಕುಶಾಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400, ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮರಾಝೋ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮರಾಝೋ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ..

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

