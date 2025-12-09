English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಳೇನು?

Divorce Tax in India : ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮದುವೆ, ಜೀವನಾಂಶ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 9, 2025, 12:08 PM IST
  • ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಜೀವನಾಂಶ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ
  • ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಜೀವನಾಂಶ (Monthly alimony) ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯದಂತೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ

ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಳೇನು?

Divorce Tax in India : ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆ, ಸಂಗಾತಿ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಜೀವನಾಂಶ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ

ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಗೊರೆಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ, ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ “ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದವರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಂಡ–ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಆದರೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ. ಆದರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ಆದಾಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶದಂತಹ “ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯ” ಬಂದರೆ ಅದು ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,500 ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾದರಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ — ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಜೀವನಾಂಶ  ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (One-time settlement) ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ.

ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಜೀವನಾಂಶ (Monthly alimony) ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯದಂತೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾವತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ (Tax deduction) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ — ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

marriage tax rulesdivorce tax implicationsalimony tax Indiaclubbing rules spouseDivorce Tax India

