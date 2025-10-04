ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ! DA ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೋನಸ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..

Diwali Bonus: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು 2025 ರವರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋ-ರೇಟಾದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ 6,908 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು (CAPF) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹7,000 ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದನ್ನು ₹6,908 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆಯು ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಡಿಎ ಅನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.