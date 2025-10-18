ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಡಬಲ್‌ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ..

Deepavali
Bonus
: ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (PLB) ಘೋಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು 60 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬೋನಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS), ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸರ್ವಿಸರ್ಸ್ (GDS), ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೌಕರರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ..
ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ನೌಕರರು: ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ಗುಂಪು C, MTS, ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ B), ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಜಿಡಿಎಸ್ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025ರ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ, ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರೋರೇಟೆಡ್ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ: ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ × 60 ದಿನಗಳು ÷ 30.4 ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ ₹7,000. GDSಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರಂತರತೆ ಭತ್ಯೆ (TRCA) ಮತ್ತು ಡಾರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ₹1,200 ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳದಿ - ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಿರಾ
ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ನೌಕರರ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 60 ದಿನಗಳ ಪಿಎಲ್ಬಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೋನಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಡಿಎಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರನ್ನ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೌಕರರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೋನಸ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.