  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್: ಡಿಎ, ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್: ಡಿಎ, ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ

Diwali Gift: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೋನಸ್, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:55 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಐದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್: ಡಿಎ, ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ

Diwali Gift For Central Govt Employees Pensioners: ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೋನಸ್, ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ದರ ಪೈಷ್ಕರಣೆ, ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂತಹ ಐದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆ 5 ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳೆಂದರೆ... 
1) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ಜುಲೈ 01,2025ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 3% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 55 ರಿಂದ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 4.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 6.8ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

2) ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4.6ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 

3) ಬೋನಸ್: 
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನೌಕರರು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ "ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್" ಮೊತ್ತವನ್ನು 6,908 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಬಿ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2024-25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ  ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ 60ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

4) ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: 
ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವರ್ಧಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ vs ಯುಪಿಎಸ್ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

5) ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 
ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬೋನಸ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್) ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿವೃತ್ತಿದಾರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

