EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಇಪಿಎಫ್ಒದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ!

EPS-95 Pension Hike: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್-1995 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7,500ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮುನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್)ಯಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ (ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1000) ವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
₹7,500ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500ವರೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಧಿ. ಇದು "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ"ವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು?
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1000ದಿಂದ ₹2500ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮುನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.