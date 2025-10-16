ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಆ ಹಣ

PM Kisan KYC : ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹವು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಕಂತು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21 ನೇ ಕಂತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಂತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
PM-KISAN e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು:
1. OTP ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್:
ಮೊದಲು, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ pmkisan.gov.in ಗೆ ಹೋಗಿ 'ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್' ಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ 'e-KYC' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ನಂತರ 'Get OTP' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. PM-KISAN ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ:
PM-KISAN ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ RD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಹೋಗಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ; ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.