ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ನೀವು 2000 ರೂ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತ.. ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್‌!

Low price Gold : ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡುಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ 23, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ... ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರತಿಶತ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ರೂ. 20,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರೈಜ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಗಳಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಿತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯೂ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೊದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)