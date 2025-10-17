English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ನೀವು 2000 ರೂ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತ.. ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್‌!

ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ನೀವು 2000 ರೂ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತ.. ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್‌!

Diwali gold offer : ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜಿಯೋಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ 24 ಕೆ ಡೇಸ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:44 PM IST
    • ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?.
    • ಈ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
    • ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
camera icon6
Gold price fall 2025
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Shani Margi
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
camera icon5
Gold
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
camera icon5
Headache
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ನೀವು 2000 ರೂ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತ.. ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್‌!

Low price Gold : ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡುಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ 23, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ... ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರತಿಶತ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಲ್ಲದೆ, ರೂ. 20,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರೈಜ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್‌ಗಳಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಿತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯೂ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೊದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Reliance Diwali offerGold rateGold priceJioFinance gold offerReliance gold scheme

Trending News