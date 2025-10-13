English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆ

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆ

Diwali Holidays: ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:44 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ
  • ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಇಒ
  • ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ

Trending Photos

ಲೇಟ್‌ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಟಿಫಿನ್‌ ಮಾಡಿ..! ಈ ಟ್ರೀಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ.
camera icon5
Breakfast
ಲೇಟ್‌ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಟಿಫಿನ್‌ ಮಾಡಿ..! ಈ ಟ್ರೀಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Sugar
ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ವೇತನ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..
camera icon7
8th Pay Commission implementation
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ವೇತನ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆ

Diwali Holidays: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಿಎ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೋನಸ್‌ಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಪಿಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ (Elite Mark) ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ (Diwali Holidays) ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ: 
ದೀಪಾವಳಿ (Diwali) ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ (Diwali Holiday) ನೀಡಿರುವ ಎಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ & ಸಿಇಒ ರಜತ್ ಗ್ರೋವರ್, "ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬ ಅಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: 
ಎಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಹೆಚ್ಆರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು  ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸೃತಿ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತ ತಂಡವು ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಸಿಇಒ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಲ್: 
ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಇಮೇಲ್ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, "ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು, ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು,  'ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ?' ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ 9 ದಿನ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 2ಕೆಜಿ ಭಾರ, 10ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ತಮಾಷೆಯಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಿಇಒ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ 150% ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ... ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Diwali HolidaysDiwaliemployeesDiwali BonusesHR

Trending News