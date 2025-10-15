English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದೀಪಾವಳಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ದೀಪಾವಳಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ , ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 15, 2025, 02:08 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳ

Trending Photos

ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Rakshita Shetty
ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ದೀಪಾವಳಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರಿಯರ್ ಮೊತ್ತವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ , ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Today Gold rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 
3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ  ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿ 18,000 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಈಗ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,440 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ರೂ.18,000 ರಲ್ಲಿ 58%).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರೆಡಿಮೇಡ್ V/S ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಮೇಡ್.. ಯಾವ ಆಭರಣ ಉತ್ತಮ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ? : 
ಒಬ್ಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.  ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 270 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : 
ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೌಕರರು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ.   ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 3% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 1,620 ರೂ. ಬಾಕಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳು : 
ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 78 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (PLB)ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ದಸರಾ ಮೊದಲು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 17,951 ರೂ. ಬೋನಸ್ ನೀಡಿದೆ . 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Central govtCentral Govt EmployeesDA hikeDA ArrearsDiwali Bonus

Trending News