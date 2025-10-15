ದೀಪಾವಳಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರಿಯರ್ ಮೊತ್ತವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ , ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ :
3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ? :
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿ 18,000 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಈಗ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,440 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ರೂ.18,000 ರಲ್ಲಿ 58%).
ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ? :
ಒಬ್ಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 270 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ :
ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೌಕರರು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 3% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 1,620 ರೂ. ಬಾಕಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೋನಸ್ಗಳು :
ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 78 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (PLB)ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ದಸರಾ ಮೊದಲು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 17,951 ರೂ. ಬೋನಸ್ ನೀಡಿದೆ .