ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಡಿಮಾರ್ಟ್...! ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಆಫರ್ ಲಭ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಜನರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಆಫರ್ ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 60 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಮಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಕ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ಕಡಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 499 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಚನ್ ಫೆಸ್ಟ್' ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳು. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು.. ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಜ್ಯೂಸರ್ಗಳು, ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 70 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು:
ಇದು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉಡುಪುಗಳು, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.