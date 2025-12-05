English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್

Dmart best Shopping tips: ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರವು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:52 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿನಾಂಕಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು
  • ಆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು

Dmart best Shopping tips: ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ಡಿಮಾರ್ಟ್. ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರವು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್, ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಂತಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೆಲೆ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆತುರಪಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಫರ್‌ಗಳು ಏನಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಆಫರ್‌ಗಳು ಏನಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

 

 

