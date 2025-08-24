English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌.. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು! ಸೂಪರ್‌ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್..‌

Dmart Ganesh Chaturthi offers: ವಾರವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಜನರು.. ಭಾನುವಾರ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 24, 2025, 06:39 AM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
camera icon5
bhudha gochar
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಈ 2 ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಈ 2 ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
camera icon8
Shani Dosha
ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ! ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ... ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
anushka sharma
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ! ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ... ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌.. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು! ಸೂಪರ್‌ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್..‌

Dmart 2025 festival discounts: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದು.. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವುದು.. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 120.. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 60 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಂಆರ್‌ಪಿ ರೂ. 460.. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 230 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಶನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ. 225.. ನಾವು ಅದನ್ನು ರೂ. 112 ಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ.. ಜನರು ಯೋಗ ಬಾರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 320.. ಆದರೆ ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 160 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ.. ಬಿಕಾಜಿ ಚೌಪಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಪುರಿ 110 ಗ್ರಾಂ ರೂ. 49.. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 24 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ದಿನಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ತತ್ವ ಅರ್ಹರ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕೆಜಿಗೆ 365 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಈ ಬೇಳೆಯನ್ನು 182 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಫೊಲಾ ಮೀಲ್ ಮೇಕರ್ ಬೆಲೆ ರೂ.150, ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ.75 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಎಪಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀಡೆಡ್ ಖರ್ಜೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ.199 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ರೂ.99 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂ.200 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೂ.100 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸನ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಮ್ಮಿಫಿಲ್ ಪೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂ.180 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ರೂ.83 ಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. 400 ಗ್ರಾಂನ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಗುಡ್‌ಡೇ ಚಾಕೊಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂ.150 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೂ.75 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕರಾಚಿ ಚಾಯ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. 400 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ MRP ರೂ.180 ಆಗಿದ್ದರೆ.. ಅದು ರೂ.90 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 100 ವಿಧದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಪೈಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಔಟರ್ ಲಿಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್.. 5.5 ಲೀಟರ್, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ.4,851.. ಇದನ್ನು ರೂ.1,949 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ.. ನಾವು ರೂ.2,902 ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಜನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನೋಡೈಸ್ಡ್ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಔಟರ್ ಲಿಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ 3 ಲೀಟರ್, ಎಂಆರ್‌ಪಿ ರೂ.3,445.. ಇದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ.1,699 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ರೂ.1,746 ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಇವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಂದನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೋಪ್ 150 ಗ್ರಾಂ, 4 ಸೋಪ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 220 ರೂ., ಆದರೆ ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 110 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲೈಫ್‌ಬಾಯ್ ನಿಂಬೆ ಅಲೋ ಫ್ರೆಶ್ ಸೋಪ್ 125 ಗ್ರಾಂ, 7 ಸೋಪ್‌ಗಳ ಸೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ 370 ರೂ., ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 185 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೂರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಲೋ ಬಾಥಿಂಗ್ ಬಾರ್ 125 ಗ್ರಾಂ, 4 ಸೋಪ್‌ಗಳ ಸೆಟ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 202 ರೂ., ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 202 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರೇಸ್, ವಿವೆಲ್, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏಡ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ಜಾಡಿಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ವಸ್ತುಗಳು, ಚೀಲಗಳು, ಡೈರಿ, ಪಾನೀಯಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಲಂಕಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರು.. ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು.. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.. ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ.. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ.. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಇದು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ, ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಹಬ್ಬವೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dmart Ganesh Chaturthi offersDmart 2025 festival discountsDmart half price saleDmart groceries offersDmart Britannia cookies discount

Trending News