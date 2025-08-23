Dmart half price items: ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ 1+1 ಆಫರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎರಡು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 1+1 ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ನೀವು ಈ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು 8,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 4,000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು 2,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 4,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
DMart ದಿನಸಿ, ಅಡುಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DMart ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ "50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ" ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಆಫರ್ ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಪಾಪ್ಸ್ (ರೂ. 120 → ರೂ. 60), ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ 400 ಗ್ರಾಂ (ರೂ. 460 → ರೂ. 230), ಶನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ 1 ಲೀಟರ್ (ರೂ. 225 → ರೂ. 112), ಬಿಕಾಜಿ ಭೇಲ್ಪುರಿ ರೂ. 4910 ಗ್ರಾಂ, ಜೆಲ್ 2 ಲೀಟರ್ (ರೂ. 420 → ರೂ. 210). ಪಾವಕ್ ಬೆಲ್ಲರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ 500 ಗ್ರಾಂ ರೂ. 55, ನಟರಾಜ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ 1 ಕೆಜಿ (ರೂ. 999 → ರೂ. 479), ಸನ್ಫೀಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬೌರ್ಬನ್ 450 ಗ್ರಾಂ (ರೂ. 320 → ರೂ. 160) ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಆಫರ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಲ್ಲ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಫರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.