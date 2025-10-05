ದೀಪಾವಳಿಗೆ D mart ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್! ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 90 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ..

DMart electronics deals: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆಯ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ದಿನಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ರೂ. 10 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5 ಕೆಜಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ರೂ. 350 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ರೂ. 1,100 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ . ಅಮುಲ್ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ಈಗ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ , ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..
ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25 ರಿಂದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ . ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಗಳು, ಮಂಗಳ ಕಲಶ, ಹೂವುಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ , ಹೊಸ ಮಡಕೆಗಳು ಈಗ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಗಳು , ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಜಾ ತಟ್ಟೆಗಳು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ , ಪುರುಷರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ . 15 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಸೋಪ್, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಶೇ. 73 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಳಂತೆಯೇ, ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಚಿತ ವಿತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ dmartindia.com ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿ.