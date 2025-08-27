DMart ನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ..! ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Business with Dmart : ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.. ನೀವೂ ಸಹ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:21 PM IST
Dmart big offers : ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಇತರ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುಗೆ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ!

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೂ ಮಾರಾಟಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: CGHS ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ?

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು: https://www.dmartindia.com/partner-with-us

ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬೆಲೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



