DMart ನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ..! ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ

Dmart big offers : ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೂ ಮಾರಾಟಮಾಡಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು: https://www.dmartindia.com/partner-with-us
ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬೆಲೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.