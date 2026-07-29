Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡದ್ರೆ ಉತ್ತಮ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡದ್ರೆ ಉತ್ತಮ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 29, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:16 PM IST
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡದ್ರೆ ಉತ್ತಮ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ICC T20 Rankings ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌!
ICC T20I Rankings35 min ago
2
Cauvery dispute50 min ago
3
R Ashok59 min ago
4
cauvery issue1 hr ago
5
Allu Arjun1 hr ago