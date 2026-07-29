DMart Shopping Tips: ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕಾರಣ DMart ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (MRP)ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ "Buy One Get One Free", ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ಗಳಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚು
ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳು ಹಾಗೂ "ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ" ಮಾದರಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು?
ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂಗಳ 10ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಡುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜನಸಂದಣಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಖರ್ಚಿನ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮಯ:
* ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ
* ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಮವಾರದ 'ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ ಸೇಲ್' ಲಾಭ
ಕೆಲವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಖೆಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ "ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ ಸೇಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರದೇ ಇರಬಹುದು.
DMart Ready App ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ DMart Ready ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೂಪನ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಫರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
* ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬದಲು ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
* ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.
* ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವೇಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ DMart Ready ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.