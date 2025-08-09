English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DMart today offers : ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ? ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಉಚಿತ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನೀವು DMart ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. Macine Swales Crispy Happy Potatoes ಮೇಲೆ ರೂ. 215 ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ದರ ಈಗ ರೂ. 215 ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಲೇನ್ ಗ್ಲೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ 5 ಸೆರಾಮೈಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಲೇಯರ್ ವೋಟಾಗರ್ಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೌನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೇವಲ ರೂ.112 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ದರ ರೂ.225. ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ.113 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಫ್ ಟೀ ಪೌಚ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.527. ಇದರ ಮೂಲ ದರ ರೂ.620. ಅಂದರೆ, ನೀವು 93 ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಟೀ 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.380 ಆಗಿದ್ದರೆ.. ನೀವು ಅದನ್ನು ರೂ.320 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಮತ್ತು ಡವ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ 4 ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆ 522 ರೂ.. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 367 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಬೆಲೆ 205 ರೂ. ಅಂದರೆ, 30 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ 4 ಲೀಟರ್ ಬೆಲೆ 799 ರೂ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 524 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, 275 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ.

