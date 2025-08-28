English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಮಾರ್ಟ್ vs ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್.. ಅಗ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 28, 2025, 05:41 PM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ vs ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್
  • ಅಗ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಡಿಮಾರ್ಟ್ vs ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್.. ಅಗ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

DMart vs Reliance Retail  : ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದೇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗಿನ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಇತರ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು:

ಈಗ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್:

ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ದಿನಸಿಗಳಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Buy one get one ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವಿದೆ.

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.  

ಇಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಫ್ಯಾಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು..

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

DMart vs Reliance RetailReliance RetailDMart

