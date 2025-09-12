ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಹ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಗದು, ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಾಗ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ, ಉಡುಗೊರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (1998 ರ ಮೊದಲು), ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 50,000 ಮೀರಿದರೆ, ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದುರಹಿತ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು:
ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು:
ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ವಧು-ವರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೌಲ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಇತರರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು. ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ನಿಮಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಭರಣವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಇವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (ಸಹೋದರಿಯರು, ಪೋಷಕರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 50,000 ಮೀರಿದರೆ, ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು (ಪೋಷಕರು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು) ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು:
ವಧು-ವರರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಮಾವ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು (ಬಾಡಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು) ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಧುವಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ (ಉದಾ. ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು) ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.