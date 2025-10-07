English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಭೂ ಬಳಕೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:28 AM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು
  • ಅನೇಕರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ

Mistakes when buying land: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಜನರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ದರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತದ ದರ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಾಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪತ್ರ, ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ, ಸಾಲಪತ್ರದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಭೂ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಲಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ: ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಸತಿ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಮಿ  ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭೂ ವಲಯೀಕರಣ (ಭೂ ಬಳಕೆ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಹತ್ತಿರದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯು ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂ ಅಳತೆ, ಗಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭೌತಿಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅನುಮೋದಿತ ವಿನ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

mistakes when buying landbuying land Indialand investment tipsproperty legal checksland purchase mistakes

